伊奈学園高、埼玉栄高など４団体が全日本へ 西関東アンサンブルコン
第28回西関東アンサンブルコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が29日、埼玉県久喜市の久喜総合文化会館で高校と職場・一般の部があった。新潟、群馬、埼玉、山梨の4県の代表計42団体の演奏を審査した。3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストには埼玉県の伊奈学園総合（クラリネット四重奏）、埼玉栄（打楽器八重奏）、川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（木管八重奏）、ソールリジェール吹奏楽団（クラリネット四重奏）が出場する。
成績は次の通り（演奏順、◎は全国大会出場。管=管楽、打=打楽器、金=金管、木=木管、ト=トロンボーン、フ=フルート、ユ・テ=ユーフォニアム・テューバ、ク=クラリネット、サ=サクソフォン。数字は重奏の数）。
【高校】
◆金賞 春日部共栄（ク八）、越谷北（金八）、川越南（打八）、◎伊奈学園総合（ク四）、東京学館新潟（ク五）、新潟商（打五）、花咲徳栄（木八）、伊奈学園総合（金八）、◎埼玉栄（打八）
◆銀賞 韮崎（ユ・テ四）、韮崎（管八）、花咲徳栄（金八）、長岡（木八）、太田東（打三）、日本航空（木五）、川越女子（木三）、所沢北（フ五）
◆銅賞 市太田（木八）、四ツ葉学園中等教育（金八）、新潟第一（木八）、新潟（フ四）、新潟明訓（木八）、高崎商（ト三）、四ツ葉学園中等教育（木打八）、甲府西（フ三）
【職場・一般】
◆金賞 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（ク五）、Calces（サ四）、◎川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（木八）、川越奏和奏友会吹奏楽団（金八）、川越奏和奏友会吹奏楽団（サ四）、◎ソールリジェール吹奏楽団（ク四）
◆銀賞 甲斐市敷島吹奏楽団（ク四）、市川三郷吹奏楽団（サ四）、伊奈学園OB吹奏楽団（金八）、からす川音楽集団（木八）、甲斐WESTWINDアンサンブル（ク八）、三条市吹奏楽団（サ五）
◆銅賞 おおたウィンドオーケストラ（木五）、アンサンブル橘（木八）、三条市吹奏楽団（ク五）、おおたウィンドオーケストラ（フ三）、甲斐市敷島吹奏楽団（金八）
3月19日の全日本アンサンブルコンテストはすべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi）で。
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