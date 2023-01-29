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第28回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校部門、職場・一般部門が29日、相模原市の相模女子大学グリーンホールで開かれ、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県の各代表計52団体が出場した。17団体が金賞に選ばれた。

金賞受賞団体のうち、千葉県の習志野市立第四中学校（フルート三重奏）と千葉市立土気中学校（打楽器八重奏）、横浜ブラスオルケスター（木管四重奏）と茨城県の聖徳ウインド・アンサンブル（管楽八重奏）が、3月19日に浜松市で開かれる全国大会の代表に選ばれた。

結果は以下の通り。（◎は全国大会出場。金=金管 木=木管 管=管楽 打=打楽器 サ=サクソフォン ク=クラリネット フ=フルート ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

【中学】金賞=◎習志野市立第四（フ三、千葉）、◎千葉市立土気（打八）、横浜市立保土ケ谷（木三）、筑西市立下館南（木三、茨城）、横浜市立田奈（木八）、高根沢町立阿久津（打三、栃木）、千葉市立土気（木八）、松戸市立第四（木三、千葉）、習志野市立第四（ク五、同）、水戸市立千波（フ三）▽銀賞=栃木市立東陽（木三）、宇都宮市立宮の原（サ三）、ひたちなか市立大島（金八、茨城）、市川市立第七（金八、千葉）、東海大相模（木八、神奈川）、県立並木中等教育学校（ク四、茨城）、水戸市立第二（ク五）、宇都宮大共同教育学部付属（木三）、県立平塚中等教育学校（打五、神奈川）、海老名市立有馬（木八、同）、東海大相模（金八、同）、宇都宮市立泉が丘（木三）、芳賀町立芳賀（打七、栃木）、ひたちなか市立大島（木八、茨城）、市川市立第七（木八、千葉）▽銅賞=川崎市立有馬（ク四）、北茨城市立磯原（木八、茨城）、川崎市立宮前平（木八）、高根沢町立阿久津（金六 栃木）

【職場・一般】金賞=相模原市民吹奏楽団（ク五）、横浜ブラスオルケスター（サ四）、相模原市民吹奏楽団（金五）、◎横浜ブラスオルケスター（木四）、Bari-Tuba Ensemble ”Legend Of Dragon”（金四、茨城）、◎聖徳ウインド・アンサンブル（管八、茨城）、厚木シビックウインドシンフォニー（ク四、神奈川）▽銀賞=Ensemble Wizard（ク三、千葉）、水戸市民吹奏楽団（木四）、ユネヴァレ・アンヌルス（サ四、栃木）、Pastorale Symphonic Band（金四、神奈川）、グランツクラリネットアンサンブル（ク四、千葉）、聖徳ウインド・アンサンブル（管七、茨城）、Pastorale Symphonic Band（打六、神奈川）、光ウィンドオーケストラ（ク八、千葉）、古河三中OB吹奏楽団（フ四、茨城）、フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル（金八、千葉）、大成ウインドアンサンブル「曄」（木五、茨城）、フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル（木八、千葉）、光ウィンドオーケストラ（ト四、同）▽銅賞=真岡ウインドオーケストラ（ク八、栃木）、真岡ウインドオーケストラ（フ三、同）、宇都宮ウインドクルー（木六）

3月19日の全日本アンサンブルコンテストはすべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi ）で。