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第46回全日本アンサンブルコンテスト中国大会（中国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校の部と職場・一般の部が5日、島根県出雲市の市民会館で開かれ、計53チームが出場した。審査の結果、岡山県の岡山学芸館高（クラリネット八重奏）と明誠学院高（金管八重奏）、広島県のNTT西日本中国吹奏楽クラブ（金管八重奏）と祇園ウィンドアンサンブル（打楽器四重奏）が、3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストの代表に選ばれた。

結果は以下の通り。（演奏順。◎は全国大会推薦 木=木管楽器 金=金管楽器 打=打楽器 管=管楽器 フ=フルート ト=トロンボーン ク=クラリネット サ=サクソフォン ホ=ホルン 数字は重奏の数）

【高校】

◆金賞 広島国際学院（金八）、出雲（サ六、島根）、米子西（サ八、鳥取）、徳山（金七、山口）、おかやま山陽（打四）、明誠学院（ク四、岡山）、岡山学芸館（金八）、◎岡山学芸館（ク八）、防府（金八、山口）、修道（ク八、広島）、比治山女子（打八、広島）、就実（管八、岡山）、◎明誠学院（金八、岡山）、防府西（ク四 山口）

◆銀賞 浜田（ト四、島根）、近大福山（木三、広島）、修道（サ五、広島）、おかやま山陽（サ五）、平田（管打八、島根）、鳥取西（管打八）、徳山（木八、山口）、如水館（木八、広島）、早鞆（打四、山口）、比治山女子（ク八、広島）、益田（木五、島根）、松江南（ク五）、石見智翠館（木三、島根）、早鞆（木三、山口）、米子北（フ六、鳥取）、出雲北陵（サ四、島根）、米子西（打七 鳥取）

◆銅賞 大社（サ四、島根）、米子北（サ四、鳥取）、米子東（フ三、鳥取）、米子北（ク八、鳥取）、豊浦（木六 山口）

【職場・一般】

◆金賞 NTT西日本中国吹奏楽クラブ（サ四、広島）、防府吹奏楽団（サ五、山口）、イルニード・サキソフォンアンサンブル（サ四、島根）、倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー（サ四、岡山）、岩国ウインドアンサンブル（打四、山口）、◎NTT西日本中国吹奏楽クラブ（金八、広島）、◎祇園ウィンドアンサンブル（打四 広島）

◆銀賞 津山シティーブラス（金八、岡山）、玉野ウインドオーケストラ（ク六、岡山）、廿日市吹奏楽クラブ（フ三、広島）、山口大学OB吹奏楽団（フ五）、勝田町一番地寄合楽団（打四、鳥取）、アンサンブル アットホーム（フ四 島根）

◆銅賞 鳥取ホルンアンサンブル（ホ八）、元祖平成吹奏楽団（サ四、広島）、出雲交響吹奏楽団―縁―（サ四、島根）、Saxeed（サ四 鳥取）