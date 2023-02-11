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第49回東海アンサンブルコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が11日、津市の三重県文化会館で開幕した。初日は大学、小学生、中学校の3部門に愛知、岐阜、三重、長野、静岡の5県から41チームが出場。金賞のうち大学の部は岐阜県の朝日大（木管三重奏）、中学校の部はいずれも静岡県の静岡市立東豊田（フルート四重奏）と浜松日体（管楽器八重奏）が3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストの東海代表に推薦された。各部門の最優秀チームには朝日新聞社賞が贈られた。

12日は職場・一般の部と高校の部が行われる。

11日の結果は次の通り。（演奏順。◎は全国大会推薦。金=金管 木=木管 打=打楽器 管=管楽器 フ=フルート サ=サクソフォン ク=クラリネット。数字は重奏の数）

【大学】

◆金賞 信州大（打八、長野）、静岡大（金八）、◎朝日大（木三、岐阜）=朝日新聞社賞、静岡大（金五）

◆銀賞 愛知教育大（打七）、中部学院大（ク四、岐阜）、信州大（サ四 長野）

◆銅賞 鈴鹿高専（サ五、三重）、愛知教育大（金八）

【小学生】

◆優秀賞 鈴鹿市立玉垣（金七、三重）、鈴鹿市立神戸（管打八、三重）、碧南市立棚尾（管打八、愛知）、各務野さくらマーチングバンド（金七、岐阜）、岡崎市立竜美丘（フ三、愛知）=朝日新聞社賞、各務野さくらマーチングバンド（打六 岐阜）

【中学校】

◆金賞 大垣市立東（打八、岐阜）、松本市立鎌田（ク四、長野）、上田市立二（サ四、長野）、蒲郡市立中部（打七、愛知）、◎静岡市立東豊田（フ四）=朝日新聞社賞、名古屋市立城山（木八）、◎浜松日体（管八、静岡）、伊賀市立緑ケ丘（打三、三重）、豊川市立西部（打三 愛知）

◆銀賞 津市立西橋内（打三）、四日市市立南（木八、三重）、名古屋市立神丘（管打八）、桑名市立光陵（打七、三重）、桑名市立光陵（木八、三重）、上田市立三（サ三、長野）、大垣市立西部（打八、岐阜）、四日市市立南（管打八、三重）、春日井市立中部（管打八、愛知）、浜松市立積志（フ三）、松本市立梓川（ク六、長野）、浜松市立積志（ク五）

◆銅賞 浜松市立南陽（ク六）、大垣市・安八町組合立東安（打三、岐阜）、長野市立三陽（打三）、下呂市立下呂（打三、岐阜）、池田町立池田（サ四 岐阜）

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3月19日の全日本アンサンブルコンテストはすべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi ）で。