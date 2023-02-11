須磨学園高・中、淳心学院中・高など7団体が全国へ 関西アンコン
第49回関西アンサンブルコンテスト（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が11日、奈良県橿原市の県橿原文化会館で開かれた。近畿2府4県から小学生、中学、高校、大学、職場・一般の各部に計61団体が出場し、次の7団体が全国大会に出場する関西代表に決まった。
中学は京都朝鮮中高級と奈良県の生駒市立生駒、高校はいずれも兵庫県の須磨学園高・中と淳心学院中・高、大学は京都府の龍谷、職場・一般は滋賀県のアンサンブルエンテと兵庫県のアルペジオ吹奏楽団。3月19日に浜松市で開かれる全国大会に出場する。
結果は次の通り。（演奏順 ◎は関西代表。木=木管 金=金管 管=管楽器 打=打楽器 ク=クラリネット サ=サクソフォン。和数字は重奏の数）
【小学生】
◆金賞=生駒台ジュニアブラスバンド（金四、奈良）、豊岡市立五荘（打四、兵庫）、関西創価（打四 大阪）
◆銀賞=精華町立東光（管六、京都）、野洲吹奏楽団ジュニアバンド（サ三 滋賀）
【中学】
◆金賞=加古川市立中部（ク三、兵庫）、大阪市立鯰江（管打八）、淡路市立津名（打三、兵庫）、◎京都朝鮮中高級（打五）、◎生駒市立生駒（サ四、奈良）、姫路市立山陽（打五、兵庫）、西宮市立甲陵（打七、兵庫）、大阪市立城東（木八）
◆銀賞=天理市立西（ク六、奈良）、和歌山市立西和（木八）、豊岡市立豊岡北（金八、兵庫）、尼崎市立中央（打三、兵庫）、精華町立精華西（金八、京都）、箕面市立一（管打八、大阪）、大阪市立蒲生（金四）、尼崎市立園田（木八 兵庫）
◆銅賞=野洲市立野洲北（打四、滋賀）、長岡京市立長岡二（木四、京都）、和歌山市立紀伊（金八）、加古川市立浜の宮（木七、兵庫）、香芝市立香芝（木四、奈良）、東大阪市立石切（打五、大阪）、立命館守山（管八、滋賀）、野洲市立野洲（管打八 滋賀）
【高校】
◆金賞=◎須磨学園高・中（木三、兵庫）、市尼崎（打六、兵庫）、滝川二（サ四、兵庫）、◎淳心学院中・高（打八 兵庫）
◆銀賞=京都両洋（管八）、一条（金八、奈良）、尼崎双星（ク八、兵庫）、同志社香里中・高（木八、大阪）、洛南（木三、京都）、近畿大付（サ八、大阪）、京都共栄学園（木八）
◆銅賞=甲西（ク三、滋賀）、郡山（金八、奈良）、近江（打八、滋賀）、星林（金八、和歌山）、向陽中・高（打七、和歌山）、大阪産業大付（打七）、常翔学園（打三 大阪）
【大学】
◆金賞=◎龍谷（ク四、京都）、関西（打八 大阪）
◆銀賞=関西学院（管打八、兵庫）、滋賀県立（ク四）
◆銅賞=和歌山（金六）
【職場・一般】
◆金賞=◎アンサンブルエンテ（打三、滋賀）、創価学会関西吹奏楽団（管打八、大阪）、◎アルペジオ吹奏楽団（金八 兵庫）
◆銀賞=プレジールウィンドアンサンブル（打五、和歌山）、ENSEMBLE G CLEF（ク六、奈良）、アミュゼ サクソフォン クァルテット（サ四 大阪）
◆銅賞=創価学会京都吹奏楽団（ク三）、pono quintet（木五、滋賀）、奈良市吹奏楽団（ク八）
全日本アンサンブルコンテストをライブ配信
3月19日の全日本アンサンブルコンテストは、すべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi）で。
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