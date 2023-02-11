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第48回九州アンサンブルコンテスト（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）が11日、那覇市の那覇文化芸術劇場なはーとで開幕した。初日は小学生の部と中学校の部に九州・沖縄各県の代表51チームが出場。中学校の部の金賞のうち、鹿児島市立武岡（金管八重奏）と大分市立原川（クラリネット三重奏）が3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストの九州代表に推薦された。

小学生の部では熊本の五福風流街ウインズ（管打楽器八重奏）が最優秀賞に選ばれた。12日は高校、大学、職場・一般の各部が行われる。

11日の結果は次の通り。（◎は全国大会推薦。打=打楽器 金=金管 木=木管 管=管楽器 フ=フルート サ=サクソフォン ク=クラリネット ト=トランペット。数字は重奏の数）

【小学生】

◆金賞 天草市立本渡北（木八）、五福風流街ウインズ（管打八）=以上熊本、ウィンドアンサンブル荷揚（管打四）=大分、宮崎市立大淀（木三）=宮崎、北中城村立北中城（打六）=沖縄

◆銀賞 佐賀大付（管三）=佐賀、長崎大付（金七）、長崎市立戸町（管打八）=以上長崎、広安西（管打八）=熊本、薩摩川内市立永利（管六）、鹿屋市立田崎（打四）、鹿児島市立八幡（金六）、鹿児島市立東谷山（フ四）、鹿児島市立武岡台（管打十）=以上鹿児島、中城村立中城南（金八）、宜野湾市立嘉数（金十）=沖縄

【中学校】

◆金賞 那珂川市立那珂川北（打五）、福岡県立門司学園（フ三）、福岡市立姪浜（サ四）、大野城市立大野（ク三）、福岡市立春吉（木三）、福岡市立城南（ク四）=以上福岡、鹿島市立西部（打三）、佐賀市立思斉（打六）=以上佐賀、活水（ク四）、長崎市立山里（ト四）=以上長崎、熊本市立龍田（打三）=熊本、◎大分市立原川（ク三）=大分、鹿児島市立桜丘（管打八）、◎鹿児島市立武岡（金八）=以上鹿児島、今帰仁村立今帰仁（打三）=沖縄

◆銀賞 飯塚市立穂波西（打五）、福岡市立三宅（打三）、苅田町立苅田（木三）=以上福岡、佐賀市立成章（管打八）=佐賀、長崎大付（ク三）、大村市立郡（木三）、長崎県立長崎東（金七）=以上長崎、熊本市立北部（サ四）、熊本市立藤園（管打八）、天草市立本渡（管八）=以上長崎、大分市立上野ケ丘（ク三）=大分、宮崎市立大淀（木四）、宮崎市立東大宮（打三）、宮崎市立本郷（ク五）、都城市立高城（木四）=以上宮崎、鹿児島市立吉野（管打八）、鹿児島市立坂元（金五）=以上鹿児島、宮古島市立北（サ三）、宮古島市立平良（金八）、北中城村立北中城（ク五）=以上沖縄