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第46回北陸アンサンブルコンテスト（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、福井市の福井県立音楽堂で開かれた。

北陸3県から小学生、中学、高校、大学、職場・一般の各部門に計60団体が出場し、次の7団体が全国大会に出場する北陸代表に決まった。

中学はいずれも富山の射水市立新湊（サクソフォン四重奏）と南砺市立福野、高校は高岡商（金管八重奏=富山）と北陸（クラリネット三重奏=福井）、大学は富山大、職場・一般はソノーレ・ウィンドアンサンブル（福井）と富山プレジールウインドオーケストラ。3月19日に浜松市で開かれる全国大会に出場する。

結果は次の通り。（演奏順 ◎は北陸代表 ★は最優秀賞。木=木管 金=金管 管=管楽器 打=打楽器 混=混成 フ=フルート ク=クラリネット サ=サクソフォン。和数字は重奏の数）

【小学生】

◆金賞=★南砺市立福野（サ三、富山）、高岡市立野村小ウインドアンサンブル（木八、同）、加賀市立錦城（打三、石川）、★富山大付（混四）

◆銀賞=鯖江市神明（混四、福井）、同（ク四）、勝山市立成器西（打四、福井）、羽咋市立羽咋（木四、石川）、同（金四）

【中学】

◆金賞=射水市立新湊南部（打五、富山）、鯖江市中央（フ四）、射水市立新湊（ク三）、◎同（サ四）、◎南砺市立福野（ク三）、越前市武生第六（木八、福井）、砺波市立庄西（打五、富山）、新湊南部（ク三）、能美市立辰口（打六 石川）

◆銀賞=金沢市立港（フ四）、坂井市立三国（ク四、福井）、石川県立金沢錦丘（打七）、福井市灯明寺（打五）、永平寺町上志比（管打四、福井）、加賀市立山代（フ三）、白山市立松任（打六、石川）、砺波市立庄西（サ四）、高岡市立南星（フ三）、鯖江市中央（打六）、福井市至民（木四）

◆銅賞=能美市立辰口（金八）、小松市立板津（フ三、石川）、内灘町立内灘（サ三、同）、福井市社（打四）

【高校】

◆金賞=◎高岡商（金八、富山）、富山商（打五）、◎北陸（ク三、福井）、高岡南（打四、富山）、武生商工（ク四、福井）、金沢学院大付（フ六）、同（ク八）

◆銀賞=藤島（フ四、福井）、武生商工（金八）、砺波（打五、富山）、高岡商（打三）、北陸（打八）、小松市立（サ四 石川）

◆銅賞=金沢桜丘（金八）、小松明峰（フ三 石川）

【大学】

◆金賞=福井工大（金八）、◎富山大（金八）

◆銀賞=石川工業高専（サ四）

【職場・一般】

◆金賞=金沢サクソフォンアンサンブル（サ四、石川）、◎ソノーレ・ウィンドアンサンブル（混八、福井）、◎富山プレジールウインドオーケストラ（金八）

◆銀賞=小松市民吹奏楽団（サ四、石川）、福井サクソフォン研究会（サ五）、速星☆Friday’s（金八、富山）、Ki―mama Saxophone Ensemble（サ三、石川）、Northeast Flute Ensemble（フ四 福井）

◆銅賞=ブラスバンドTSB（金八 富山）

全日本アンサンブルコンテストをライブ配信

3月19日の全日本アンサンブルコンテストは、すべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi ）で。