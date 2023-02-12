安城学園高、愛工大名電高など4団体、全国へ 東海アンサンブルコン
第49回東海アンサンブルコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、津市の三重県文化会館で開かれた。2日目は職場・一般、高校の部に愛知、岐阜、三重、長野、静岡の5県から51チームが参加。金賞のうち職場・一般の部は三重県の白子ウインドシンフォニカ（クラリネット六重奏）と愛知県の東海市吹奏楽団（金管八重奏）、高校の部はいずれも愛知県の愛工大名電（フルート五重奏）と安城学園（金管八重奏）が3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストの東海代表に推薦された。各部門の最優秀チームには朝日新聞社賞が贈られた。
12日の結果は次の通り。（演奏順 ◎は全国大会推薦。打=打楽器 金=金管 木=木管 管打=管打楽器 フ=フルート サ=サクソフォン ク=クラリネット ト=トロンボーン 数字は重奏の数。同一団体同一編成の場合は作曲者名を付記）
【職場・一般】
◆金賞 ◎白子ウインドシンフォニカ（ク六、三重）、◎東海市吹奏楽団（金八、愛知）=朝日新聞社賞、清水ウィンドオーケストラ（金八、静岡）、ヤマハ吹奏楽団（金五、静岡）、アンサンブルOCL（ク四、静岡）、CGUウインドアンサンブル（サ四、岐阜）、岐阜ブラスオルケスター（ク三）
◆銀賞 ソノール・クラリネットアンサンブル（ク四・ヘンリー、長野）、アンサンブル ルレーヴ（フ三、長野）、Honey Horns Ensemble（金八、静岡）、港南吹奏楽団（木八、愛知）、東海市吹奏楽団（打六、愛知）、江戸橋ブラスアンサンブル（ト四、三重）、楽楽嬉音楽隊・岐阜（管打六）、ソノール・クラリネットアンサンブル（ク四・ベネット、長野）、浜松交響吹奏楽団（木三）、松本シビックウインドオーケストラ（サ四、長野）、西尾市民吹奏楽団（サ五、愛知）、名古屋大学吹奏楽団（ク八）、蒲郡市吹奏楽団（木八、愛知）、浜松交響吹奏楽団（金五）
◆銅賞 アーベンティアンサンブル（木三、三重）、楽楽嬉音楽隊・岐阜（金八）、アンサンブルフォーゲル（金八、三重）、江戸橋ブラスアンサンブル（金六 三重）
【高校】
◆金賞 光ケ丘女子（ク四・デュビュニョン、愛知）、明和（フ四、愛知）、皇学館（金八、三重）、◎愛工大名電（フ五、愛知）、小諸（サ四、長野）、◎安城学園（金八、愛知）=朝日新聞社賞、光ケ丘女子（ク四・ヒケティック、愛知）、浜松日体（金八）
◆銀賞 浜松学芸中・高（管打八）、長野日大（サ四）、白子（金八、三重）、浜名（金八、静岡）、須坂（ク七、長野）、浜松市立（フ四）、木本（打五、三重）、浜松市立（打五）、豊科（金八、長野）、長野東（サ四）、四日市（木五、三重）、
◆銅賞 相可（打五、三重）、各務原西（フ三、岐阜）、神戸（サ八、三重）、羽島北（打八、岐阜）、斐太（ク四、岐阜）、岐阜北（サ四）、大垣北（金八 岐阜）
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3月19日の全日本アンサンブルコンテストはすべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi）で。
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