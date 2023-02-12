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第48回九州アンサンブルコンテスト（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）の高校、大学、職場・一般の部が12日、那覇市の那覇文化芸術劇場なはーとで開かれた。2日目は高校、大学、職場・一般の部に九州・沖縄各県の代表51チームが出場。金賞のうち、高校の部は東福岡高・東福岡自彊館中（打楽器三重奏）と佐賀学園（打楽器八重奏）、大学の部は福岡の日本経済（サクソフォン四重奏）、職場・一般の部は佐賀のBlaze Symphonic Brass（金管八重奏）と宮崎のピエドゥプール（サクソフォン四重奏）が3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストに推薦された。

12日の結果は次の通り（◎は全国大会推薦。金=金管 木=木管 打=打楽器 管打=管打楽器 サ=サクソフォン フ=フルート ク=クラリネット ト=トランペット ユ=ユーフォニアム・テューバ ホ=ホルン 数字は重奏の数）

【高校】

◆金賞 福岡第一（木三）、◎東福岡高・東福岡自彊館中（打三）、北九州市立（ク五）、小倉（打六）=以上福岡、◎佐賀学園（打八）=佐賀、活水（フ三）=長崎、玉名女子（ク五）=熊本、宮崎北（打三）=宮崎、神村学園（ク五）、松陽（打五）=以上鹿児島、コザ（金八）=沖縄

◆銀賞 九産大九州（ク四）、飯塚（金五）、春日（ク五）、嘉穂（ク四）、西日本短大付（管打八）=以上福岡、龍谷（金八）=佐賀、西陵（ク四）、鎮西学院（金八）、長崎東（ク五）=以上長崎、東海大熊本星翔（金八）、熊本学園大付（サ四）、八代白百合学園（木八）=以上熊本、日本文理大付（ク三）、別府鶴見丘（ク五）、大分中・高（木三）=以上大分、宮崎大宮（ク七）、都城（ト五）=以上宮崎、出水中央（木八）=鹿児島、那覇（金八）、小禄（ホ三）=以上沖縄

【大学】

◆金賞 ◎日本経済（サ四）、福岡工業（ユ四）=以上福岡

◆銀賞 活水女子（ユ四）=長崎、熊本（サ四）=熊本、別府（サ四）=大分、宮崎（金八）=宮崎、琉球（サ五）=沖縄

【職場・一般】

◆金賞 西区市民吹奏楽団（木三）=福岡、◎Blaze Symphonic Brass（金八）=佐賀、アンサンブル・ラフォーリア（ク四）=長崎、Delusion Saxophone Quartet（サ四）、ブラスアンサンブル“SAZ”（金八）=以上熊本、◎ピエドゥプール（サ四）=宮崎、T Win-d Ensemble（打七）=鹿児島

◆銀賞 春日市民吹奏楽団（サ四）、大野城市民吹奏楽団（木八）=以上福岡、アンサンブルOITA（ク三）=大分、松陽高校OB吹奏楽団「緑」（ユ四）=鹿児島、ウインドアンサンブルティラミス（打五）、沖縄クラリネットカンパニー（ク四）=以上沖縄