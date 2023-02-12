[PR]

第50回東北アンサンブルコンテスト（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、山形市のやまぎん県民ホールで開かれた。

小学生、中学校、高校、大学、職場・一般の5部門に6県から計72チームが参加。小学生を除く金賞のうち、岩手県の北上市立上野中、宮城県の仙台市立上杉山中（木管三重奏）、山形県のカルタムクラリネットアンサンブル、宮城県の名取交響吹奏楽団、いずれも福島県の磐城高（フルート六重奏）、いわき湯本高、山形県の山形大が、3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストの東北代表に選ばれた。

結果は以下の通り。（演奏順。◎は全国大会推薦。木=木管 打=打楽器 管打=管打楽器 管=管楽 金=金管 フ=フルート ク=クラリネット サ=サクソフォン ト=トランペット オ=オーボエ。数字は重奏の数）

【小学生】

◆金賞 秋田市立勝平（打六）、伊達市立伊達（管打七、福島）、会津若松市立行仁（打七 福島）

◆銀賞 仙台市立新田（木七）、大平ブラスバンド（打三、青森）、鶴岡市立朝暘二（打四、山形）、仙台市立南材木町（管打七）、湯沢市立稲川（金六 秋田）

◆銅賞 二戸市立石切所（管打七、岩手）、新城ジュニア吹奏楽団（管八、青森）、鶴岡市立朝暘二（管四、山形）、千厩金管バンドクラブ（ト三 岩手）

【中学校】

◆金賞 秋田市立秋田南（打三）、仙台市立向陽台（金八）、◎北上市立上野（木八、岩手）、山形市立六（金八）、会津若松市立一（フ三、福島）、◎仙台市立上杉山（木三）、仙台市立上杉山（フ三）、北上市立上野（金八 岩手）

◆銀賞 山形市立六（木八）、伊達市立伊達（木八、福島）、八戸聖ウルスラ学院（管打三、青森）、湯沢市立湯沢南（サ三、秋田）、仙台市立向陽台（ク四）、山形市立六（フ三）、秋田市立山王（ク三）、青森市立新城（打四）、山田町立山田（打三 岩手）

◆銅賞 八戸市立長者（木八、青森）、滝沢市立滝沢南（ク三、岩手）、南相馬市立原町一（管打八、福島）、秋田市立山王（サ三）、郡山市立郡山一（打四、福島）、山形市立三（打四）、おいらせ町立木ノ下（ク六 青森）

【職場・一般】

◆金賞 ◎カルタムクラリネットアンサンブル（ク七、山形）、◎名取交響吹奏楽団（木五 宮城）

◆銀賞 八甲田吹奏楽団（ク五、青森）、秋田金低合奏軍団バークライ（金四）、IBCサクソフォンアンサンブル（サ四 福島）

◆銅賞 釜石市民吹奏楽団（サ四 岩手）

【高校】

◆金賞 磐城（サ六、福島）、聖ウルスラ学院英智（サ八、宮城）、山形北（打四）、磐城（ク七、福島）、◎磐城（フ六、福島）、聖ウルスラ学院英智（打七、宮城）、◎いわき湯本（金八、福島）、秋田（オ三）、盛岡三（フ四）

◆銀賞 山形中央（管打八）、八戸北（ク六、青森）、盛岡三（打四）、多賀城（金八、宮城）、八戸北（サ八、青森）、盛岡一（フ三）、山形中央（木三）、ノースアジア大明桜（ク八、秋田）、多賀城（サ八、宮城）、山形中央（木八）

◆銅賞 湯沢（サ五、秋田）、盛岡一（サ四）、ノースアジア大明桜（フ三、秋田）、青森（木六）、青森（打三）

【大学】

◆金賞 秋田（フ三）、◎山形（フ三）

◆銀賞 岩手（ク三）、東北福祉（サ四 宮城）

◆銅賞 弘前（サ四、青森）、会津（管六 福島）

全日本アンサンブルコンテストをライブ配信

3月19日の全日本アンサンブルコンテストは、すべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi ）で。