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第46回全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会が12日、香川県観音寺市の市民会館であり、中学校、高校、大学、職場・一般の4部門に4県から計46チームが参加した。金賞のうち、愛媛県の四国中央市立三島東中、高知県のいの町立伊野中、いずれも香川県の高松第一高、坂出高（サクソフォン八重奏）、香川大、ダッパーサクセーバーズ、愛媛県のしばきや本舗が、3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストの四国代表に選ばれた。

結果は以下の通り。（演奏順。◎は全国大会推薦。木=木管 金=金管 打=打楽器 サ=サクソフォン ク=クラリネット フ=フルート。数字は重奏の数）

【中学校】

◆金賞 徳島市城東（金八）、◎四国中央市立三島東（木三、愛媛）、徳島市国府（打五）、松山市立西（打四）、高松市立古高松（木三）、◎いの町立伊野（打七、高知）、徳島市城東（打四）、四国中央市立川之江南（打三 愛媛）

◆銀賞 藤井（打三、香川）、愛媛大付（打五）、高知市立愛宕（打三）、阿南市立阿南（木八、徳島）、砥部町立砥部（サ四、愛媛）、高松市立龍雲（打五）、黒瀬町立大方（打六、高知）、高松市立太田（打五）、徳島市国府（金八）、高松市立古高松（金八）、愛媛大付（金八）

◆銅賞 高知市立一宮（サ四）、高知学芸（金六）、土佐（ク四 高知）

【高校】

◆金賞 坂出（打八、香川）、◎高松第一（打五）、城南（木八、徳島）、◎坂出（サ八 香川）

◆銀賞 徳島商（打五）、高知国際中・高（打七）城南（木八、徳島）、坂出（フ四、香川）、三島（金八、愛媛）、三島（ク五、愛媛）、徳島商（金八）、三島（打五 愛媛）

◆銅賞 土佐（ク四、高知）、岡豊（フ四 高知）

【大学】

◆金賞 ◎香川（フ四）

◆銀賞 四国（木三 徳島）

【職場・一般】

◆金賞 アンサンブル パタティパタタ（ク三、愛媛）、◎ダッパーサクセーバーズ（サ四、香川）、La・Relu Brass Z（金八、徳島）、高松市民吹奏楽団（木八）、◎しばきや本舗（打八 愛媛）

◆銀賞 やいろ吹奏楽団（サ四、高知）、Weeds Saxophone Quartet（サ四、徳島）、鏡野吹奏楽団（ク四 高知）

全日本アンサンブルコンテストをライブ配信

3月19日の全日本アンサンブルコンテストは、すべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi ）で。