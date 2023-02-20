天皇陛下、63歳祝う一般参賀出席へ 皇室予定2月20日～26日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は2月20～26日の予定を発表した。天皇陛下は23日、63歳の誕生日を迎え、皇居で行われる令和初の天皇誕生日の一般参賀に皇族とともに出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
2/23（木）
天皇、皇后両陛下 皇居・宮殿（一般参賀）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
2/20（月）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（JICA海外協力隊《令和4年度駒ケ根訓練所第4次隊派遣隊員》と面会）
2/22（水）
秋篠宮さま 秋篠宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）
秋篠宮ご夫妻 秋篠宮邸（外務省国際法局長から説明）
2/23（木）
秋篠宮さま 皇居・宮中三殿【殿上】（天長祭の儀）
高円宮家
2/20（月）
久子さま 高円宮邸（対日理解促進交流プログラム 「カケハシ・プロジェクト」カナダ大学生招へい被招へい者らと面会）
2/22（水）
久子さま グランドプリンスホテル高輪（「2022年度国際交流基金地球市民賞」授賞式及びレセプション）
2/24（金）
久子さま 帝国ホテル（第30回読売演劇大賞贈賞式）
2/26（日）
久子さま 大井ホッケー競技場（高円宮牌2022ホッケー日本リーグ女子シーズンファイナル）
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