[PR]

米グーグルが世界規模で人員削減を進めるなか、日本で働く社員のもとにも2日、退職勧奨ととれるメールが届き始めた。グーグルは人を大事にする会社だと説明を受けてきたという社員は「会社が変質した」と訴える。会社に不満を持つ各国の「Googler(グーグルで働く人)」たちがオンラインツールを通して社外でつながりを持ち始めており、こうした動きが日本での労働組合の結成にも結びついた。

「A difficult decision to set us up for the future」

1月20日、グーグルで働く各国の従業員にそんな題名のメールが届いた。送り主は、スンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)だった。

「自分には関係ないメールだろう」。日本法人でソフトウェアのエンジニアとして働く橋本良さん(36)は、題名が「あいまいな感じ」だったため、読み飛ばした。だが、このメールで伝えられたのが、世界規模での解雇の通告だった。

このメールが届いた後、他の国ではすぐに解雇が始まった。橋本さんと同じ会議に出席していた海外で働く同僚も、突然いなくなった。解雇の通知後に間を置かず、社内のシステムから締め出された社員もいた。「(解雇された人は)仕事ができない人ではない。基準が不明。会社は説明してくれず、さらに不安をあおっている」

解雇は「心配しなくていい」

橋本さんが入社したのは2011年。きっかけは大学にグーグル社員が講演に来たことだ。その際のアンケートにメールアドレスを登録すると、リクルーターが接触してきた。難関とされる入社試験にも合格した。

だが、外資系企業は解雇されやすいという印象があった。それでも入社試験が終わった後、人事担当者はこう説明してくれた。「グーグルの入社試験はとても厳しいもので、間違えて落とすことはあっても、間違えて入社させることはない」

優秀な人が多いからこそ、能…