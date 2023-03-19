鹿児島市立武岡中、大分市立原川中が金賞 全日本アンサンブルコン
第46回全日本アンサンブルコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が19日、浜松市のアクトシティ浜松で開かれた。後半の中学校の部、職場・一般の部には、全国11支部の代表として、3～8人編成の44団体が出場し、見事なアンサンブルを披露した。
後半の結果は次の通り（各賞の中の並びは演奏順）。
◇中学校の部
【金賞】鹿児島市立武岡、朝霞市立朝霞一（埼玉）、千葉市立土気、京都朝鮮中高級、大分市立原川
【銀賞】静岡市立東豊田、仙台市立上杉山、玉川学園（東京）、旭川市立永山（北海道）、府中町立府中（広島）、南砺市立福野（富山）、四国中央市立三島東（愛媛）、美幌町立北（北海道）、習志野市立四（千葉）、久喜市立鷲宮東（埼玉）、射水市立新湊（富山）、羽村市立羽村一（東京）
【銅賞】修道（広島）、生駒市立生駒（奈良）、浜松日体（静岡）、北上市立上野（岩手）、いの町立伊野（高知）
◇職場・一般の部
【金賞】川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（埼玉）、横浜ブラスオルケスター、アンサンブルエンテ（滋賀）、Ensemble Spinel（北海道）、聖徳ウインド・アンサンブル（茨城）、東京隆生吹奏楽団、ソールリジェール吹奏楽団（埼玉）、アルペジオ吹奏楽団（兵庫）
【銀賞】ピエドゥプール（宮崎）、祇園ウィンドアンサンブル（広島）、NTT西日本中国吹奏楽クラブ（同）、Blaze Symphonic Brass（佐賀）、ダッパーサクセーバーズ（香川）、滝川吹奏楽団（北海道）、カルタムクラリネットアンサンブル（山形）、富山プレジールウインドオーケストラ、東海市吹奏楽団（愛知）
【銅賞】ソノーレ・ウィンドアンサンブル（福井）、名取交響吹奏楽団（宮城）、白子ウインドシンフォニカ（三重）、しばきや本舗（愛媛）、デアクライス・ブラスオルケスター（東京）
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません