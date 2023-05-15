天皇陛下、皇居の水田で田植え　5月15日～5月21日の皇室予定

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春の叙勲の大綬章親授式に出席した受章者に言葉をかける天皇陛下=2023年5月9日午前11時8分、皇居・宮殿「松の間」、代表撮影
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は5月15～21日の予定を発表しました。天皇陛下は16日、皇居・生物学研究所脇の水田で田植えをします（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

5/15（月）

天皇、皇后両陛下　皇居・御所（日本赤十字社社長と同副社長から説明）

5/16（火）

天皇陛下　皇居・生物学研究所脇の水田（田植え）

5/18（木）

皇后さま　明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会に出席）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

5/18（木）

紀子さま　明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会に出席）

5/19（金）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（JICA海外協力隊〈令和5年度二本松訓練所第1次隊派遣隊員〉と面会）

常陸宮家

5/15（月）

華子さま　常陸宮邸（公益財団法人日本いけばな芸術協会会長ほか面会）

5/18（木）

華子さま　明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会）

三笠宮家

5/18（木）

瑶子さま　吉田記念テニス研修センター（第44回全国選抜ジュニアテニス選手権大会開会式）

信子さま　明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会）

5/19（金）

彬子さま　吉田記念テニス研修センター（第44回全国選抜ジュニアテニス選手権大会）

5/20（土）

彬子さま　国立競技場（「リーグワン」プレーオフトーナメント決勝戦）

信子さま　行幸通り（TOKYO FLOWER CARPET 2023）

5/21（日）

信子さま　講道館（第38回全日本視覚障害者柔道大会）

瑶子さま　吉田記念テニス研修センター（第44回全国選抜ジュニアテニス選手権大会表彰式・閉会式）

高円宮家

5/16（火）

久子さま　駐日ポーランド共和国大使館（第2回羽ばたく女性研究者賞〈マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞〉授賞式）

5/18（木）

久子さま　明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会）

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