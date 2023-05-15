天皇陛下、皇居の水田で田植え 5月15日～5月21日の皇室予定
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は5月15～21日の予定を発表しました。天皇陛下は16日、皇居・生物学研究所脇の水田で田植えをします（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
5/15（月）
天皇、皇后両陛下 皇居・御所（日本赤十字社社長と同副社長から説明）
5/16（火）
天皇陛下 皇居・生物学研究所脇の水田（田植え）
5/18（木）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
5/18（木）
紀子さま 明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会に出席）
5/19（金）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（JICA海外協力隊〈令和5年度二本松訓練所第1次隊派遣隊員〉と面会）
常陸宮家
5/15（月）
華子さま 常陸宮邸（公益財団法人日本いけばな芸術協会会長ほか面会）
5/18（木）
華子さま 明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会）
三笠宮家
5/18（木）
瑶子さま 吉田記念テニス研修センター（第44回全国選抜ジュニアテニス選手権大会開会式）
信子さま 明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会）
5/19（金）
彬子さま 吉田記念テニス研修センター（第44回全国選抜ジュニアテニス選手権大会）
5/20（土）
彬子さま 国立競技場（「リーグワン」プレーオフトーナメント決勝戦）
信子さま 行幸通り（TOKYO FLOWER CARPET 2023）
5/21（日）
信子さま 講道館（第38回全日本視覚障害者柔道大会）
瑶子さま 吉田記念テニス研修センター（第44回全国選抜ジュニアテニス選手権大会表彰式・閉会式）
高円宮家
5/16（火）
久子さま 駐日ポーランド共和国大使館（第2回羽ばたく女性研究者賞〈マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞〉授賞式）
5/18（木）
久子さま 明治神宮会館（令和5年全国赤十字大会）
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