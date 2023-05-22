秋篠宮さま、日本動物園水族館協会総会出席へ 5月22日～28日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は5月22～28日の予定を発表しました。秋篠宮さまは23～24日、「令和5年度日本動物園水族館協会通常総会」に出席するため山口県を訪問します（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
5/23（火）～24（水）
秋篠宮さま 山口県（「令和5年度日本動物園水族館協会通常総会」出席及び地方事情視察）
佳子さま 宮城県（石巻南浜津波復興祈念公園供花、「令和5年度全国都市緑化祭」記念式典出席など）
5/25（木）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（JICA海外協力隊《令和5年度駒ケ根訓練所第1次隊派遣隊員》面会）
5/26（金）
秋篠宮ご夫妻 明治記念館（日本ワックスマン財団「令和5年度学術研究助成金贈呈式」出席）
三笠宮家
5/26（金）
彬子さま 楽部庁舎（春季雅楽演奏会）
5/28（日）
瑶子さま 愛知県（とよた光の里後援会 第33回定期総会）
高円宮家
5/25（木）
久子さま 在京オマーン大使館（「アラブ―大使たちの視線」写真展オープニングセレモニー）
5/26（金）
久子さま 楽部庁舎（春季雅楽演奏会）
5/27（土）
久子さま 泉ガーデンギャラリー（駐日アラブ大使夫人の会主催「第18回アラブ・チャリティー・バザー」）
5/28（日）
久子さま、承子さま 賢所（外国訪問につき参拝）
5/28（日）～6/3（土）
久子さま ヨルダン（ヨルダン皇太子フセイン殿下結婚式参列）
5/29（月）～6/3（土）
承子さま ヨルダン（ヨルダン皇太子フセイン殿下結婚式参列）
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