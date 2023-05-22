秋篠宮さま、日本動物園水族館協会総会出席へ　5月22日～28日

写真・図版
田植えをする天皇陛下=2023年5月16日午前、皇居・生物学研究所脇の水田、宮内庁提供
  • 写真・図版

　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は5月22～28日の予定を発表しました。秋篠宮さまは23～24日、「令和5年度日本動物園水族館協会通常総会」に出席するため山口県を訪問します（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

5/23（火）～24（水）

秋篠宮さま　山口県（「令和5年度日本動物園水族館協会通常総会」出席及び地方事情視察）

佳子さま　宮城県（石巻南浜津波復興祈念公園供花、「令和5年度全国都市緑化祭」記念式典出席など）

5/25（木）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（JICA海外協力隊《令和5年度駒ケ根訓練所第1次隊派遣隊員》面会）

5/26（金）

秋篠宮ご夫妻　明治記念館（日本ワックスマン財団「令和5年度学術研究助成金贈呈式」出席）

三笠宮家

5/26（金）

彬子さま　楽部庁舎（春季雅楽演奏会）

5/28（日）

瑶子さま　愛知県（とよた光の里後援会 第33回定期総会）

高円宮家

5/25（木）

久子さま　在京オマーン大使館（「アラブ―大使たちの視線」写真展オープニングセレモニー）

5/26（金）

久子さま　楽部庁舎（春季雅楽演奏会）

5/27（土）

久子さま　泉ガーデンギャラリー（駐日アラブ大使夫人の会主催「第18回アラブ・チャリティー・バザー」）

5/28（日）

久子さま、承子さま　賢所（外国訪問につき参拝）

5/28（日）～6/3（土）

久子さま　ヨルダン（ヨルダン皇太子フセイン殿下結婚式参列）

5/29（月）～6/3（土）

承子さま　ヨルダン（ヨルダン皇太子フセイン殿下結婚式参列）

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません