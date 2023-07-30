全国の49代表校が出そろう 第105回全国高校野球選手権大会
第105回全国高校野球選手権記念大会の地方大会は30日、全日程を終えて、全49代表校が決まった。
組み合わせ抽選会は8月3日に大阪市内で開催され、6日に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開幕する。
全49代表校の一覧
北北海道:クラーク国際（7年ぶり2回目）
南北海道:北海（2年ぶり40回目）
青森:八戸学院光星（2年連続12回目）
岩手:花巻東（4年ぶり11回目）
秋田:明桜（2年ぶり11回目）
山形:日大山形（2年ぶり19回目）
宮城:仙台育英（2年連続30回目）
福島:聖光学院（2年連続18回目）
茨城:土浦日大（5年ぶり5回目）
栃木:文星芸大付（16年ぶり11回目）
群馬:前橋商（13年ぶり6回目）
埼玉:浦和学院（2年ぶり15回目）
千葉:専大松戸（2年ぶり3回目）
東東京:共栄学園（初出場）
西東京:日大三（2年連続19回目）
神奈川:慶応（5年ぶり19回目）
山梨:東海大甲府（8年ぶり14回目）
静岡:浜松開誠館（初出場）
愛知:愛工大名電（3年連続15回目）
岐阜:大垣日大（5年ぶり6回目）
三重:いなべ総合（7年ぶり3回目）
新潟:東京学館新潟（初出場）
長野:上田西（8年ぶり3回目）
富山:富山商（9年ぶり17回目）
石川:星稜（2年連続22回目）
福井:北陸（7年ぶり4回目）
滋賀:近江（5大会連続17回目）
京都:立命館宇治（4年ぶり4回目）
大阪:履正社（4年ぶり5回目）
兵庫:社（2年連続2回目）
奈良:智弁学園（2年ぶり21回目）
和歌山:市和歌山（7年ぶり6回目）
岡山:おかやま山陽（6年ぶり2回目）
広島:広陵（5年ぶり24回目）
鳥取:鳥取商（2年連続4回目）
島根:立正大淞南（11年ぶり3回目）
山口:宇部鴻城（4年ぶり3回目）
香川:英明（12年ぶり3回目）
徳島:徳島商（12年ぶり24回目）
愛媛:川之江（21年ぶり6回目）
高知:高知中央（初出場）
福岡:九州国際大付（2年連続9回目）
佐賀:鳥栖工（初出場）
長崎:創成館（5年ぶり3回目）
熊本:東海大熊本星翔（5年ぶり3回目）
大分:明豊（3年連続9回目）
宮崎:宮崎学園（初出場）
鹿児島:神村学園（4年ぶり6回目）
沖縄:沖縄尚学（2年ぶり10回目）
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません