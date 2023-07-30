春夏通じて初出場が6校、最多出場は北海 夏の甲子園49代表決まる
第105回全国高校野球選手権記念大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催）の全49代表が30日、出そろった。
2大会で決勝があり、東東京では共栄学園が1点を追う九回2死から7点を奪って12―6で東亜学園に勝ち、春夏通じて初の甲子園出場を果たした。大阪では履正社が3連覇を狙った大阪桐蔭を3―0で破り、全国制覇した第101回大会（2019年）以来、4年ぶり5回目の代表切符を手にした。
初出場は共栄学園、東京学館新潟、浜松開誠館（静岡）、高知中央、鳥栖工（佐賀）、宮崎学園の6校で、昨年の4校より増えた。6校とも選抜出場経験がなく、春夏通じて初めて甲子園の土を踏む。
最多出場は、歴代最多を更新する北海（南北海道）の40回。昨夏からの連続出場は、八戸学院光星（青森）、仙台育英（宮城）、聖光学院（福島）、日大三（西東京）、星稜（石川）、愛工大名電（愛知）、近江（滋賀）、社（やしろ）（兵庫）、鳥取商、九州国際大付（福岡）、明豊（大分）の11校で昨夏の15校から減った。
昨年、東北勢初の悲願を遂げた仙台育英には2004、05年の駒大苫小牧（南北海道）以来、史上7校目の夏連覇がかかる。連続出場は近江の5大会（中止の2020年を挟む）が最多。
春夏連続出場はクラーク国際（北北海道）、仙台育英、専大松戸（千葉）、慶応（神奈川）、北陸（福井）、大垣日大（岐阜）、履正社、社、広陵（広島）、英明（香川）、沖縄尚学の11校。昨夏は13校だった。
最長ブランクは川之江（愛媛）の21年ぶり。
全国選手権は8月3日に大阪市北区のフェスティバルホールで組み合わせ抽選会が行われ、同6日に兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する。
3回戦2日目、準々決勝、準決勝の翌日に設けられる計3日の休養日を含め17日間の日程で開催され、日程が順調に進めば決勝は22日の予定。
【49代表校】
北北海道:クラーク国際（7年ぶり2回目）
南北海道:北海（2年ぶり40回目）
青森:八戸学院光星（2年連続12回目）
岩手:花巻東（4年ぶり11回目）
秋田:明桜（2年ぶり11回目）
山形:日大山形（2年ぶり19回目）
宮城:仙台育英（2年連続30回目）
福島:聖光学院（2年連続18回目）
茨城:土浦日大（5年ぶり5回目）
栃木:文星芸大付（16年ぶり11回目）
群馬:前橋商（13年ぶり6回目）
埼玉:浦和学院（2年ぶり15回目）
千葉:専大松戸（2年ぶり3回目）
東東京:共栄学園（初）
西東京:日大三（2年連続19回目）
神奈川:慶応（5年ぶり19回目）
山梨:東海大甲府（8年ぶり14回目）
新潟:東京学館新潟（初）
長野:上田西（8年ぶり3回目）
富山:富山商（9年ぶり17回目）
石川:星稜（2年連続22回目）
福井:北陸（7年ぶり4回目）
静岡:浜松開誠館（初）
愛知:愛工大名電（3年連続15回目）
岐阜:大垣日大（5年ぶり6回目）
三重:いなべ総合（7年ぶり3回目）
滋賀:近江（5大会連続17回目）
京都:立命館宇治（4年ぶり4回目）
大阪:履正社（4年ぶり5回目）
兵庫:社（2年連続2回目）
奈良:智弁学園（2年ぶり21回目）
和歌山:市和歌山（7年ぶり6回目）
岡山:おかやま山陽（6年ぶり2回目）
広島:広陵（5年ぶり24回目）
鳥取:鳥取商（2年連続4回目）
島根:立正大淞南（11年ぶり3回目）
山口:宇部鴻城（4年ぶり3回目）
香川:英明（12年ぶり3回目）
徳島:徳島商（12年ぶり24回目）
愛媛:川之江（21年ぶり6回目）
高知:高知中央（初）
福岡:九州国際大付（2年連続9回目）
佐賀:鳥栖工（初）
長崎:創成館（5年ぶり3回目）
熊本:東海大熊本星翔（5年ぶり3回目）
大分:明豊（3年連続9回目）
宮崎:宮崎学園（初）
鹿児島:神村学園（4年ぶり6回目）
沖縄:沖縄尚学（2年ぶり10回目）
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