海老名市立海老名が最高賞 9校が東関東大会へ 神奈川県吹奏楽コン
第72回神奈川県吹奏楽コンクール（県吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学A部門が8、9日、横須賀市のよこすか芸術劇場であった。2日間で44校が演奏し、昨年に引き続き、海老名市立海老名が最高賞の朝日新聞社賞を受賞した。同校を含む9校が9月3日に水戸市で行われる東関東大会に出場する。
結果は次の通り（◎は県代表）。
【金賞】◎海老名市立海老名、◎横浜市立大綱、◎横浜市立茅ケ崎、◎厚木市立厚木、◎平塚中等教育、◎横浜市立田奈、◎横浜市立荏田南、海老名市立有馬、横浜市立戸塚、茅ケ崎市立第一、◎横浜市立保土ケ谷、川崎市立宮前平、横浜市立十日市場、◎相模原市立田名
【銀賞】川崎市立高津、横浜市立谷本、横浜市立中山、寒川町立寒川東、横浜市立西本郷、横須賀市立大津、横浜市立中田、横浜市立本郷、川崎市立野川、座間市立栗原、川崎市立有馬、藤沢市立六会、横浜市立浜、横浜市立日吉台、大和市立つきみ野、横浜市立豊田
【銅賞】横浜市立六角橋、藤沢市立大庭、相模原市立清新、横浜市立篠原、川崎市立西中原、大和市立光丘、寒川町立寒川、川崎市立塚越、川崎市立大師、横浜市立岩崎、開成町立文命、横浜市立舞岡、相模原市立谷口、伊勢原市立成瀬
先輩の思い背負って舞台に 銀賞の有馬中
「どうのこうのという反省よ…
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