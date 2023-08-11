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第64回北陸吹奏楽コンクール（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が11日、金沢市の金沢歌劇座で開幕した。北陸3県から中学校B部門に16団体、高校B部門に10団体が出場した。

北陸代表には、中学校Bから西條、新湊南部（富山）、松陵、武生第六（福井）、高校Bから富山工、富山南（富山）、福井商（福井）が選ばれた。7団体は10月7、8日に甲府市で開かれる第23回東日本学校吹奏楽大会に出場する。

北陸吹奏楽コンは13日まで。12日は小学生、中学校A、大学、13日は職場・一般、高校Aの各部門がある。（波絵里子、法野朱美）

11日の結果は次の通り（◎は北陸代表）。

【中学B】金賞=小杉、◎西條、◎新湊南部（富山）、◎松陵、◎武生第六（福井）、布水（石川）▽銀賞=石動、新湊、戸出（富山）、根上（石川）、社、三国（福井）▽銅賞=七尾、芦城、額（石川）、丸岡南（福井）

【高校B】金賞=◎富山工、八尾、◎富山南（富山）、◎福井商、三国（福井）▽銀賞=富山北部（富山）、敦賀（福井）▽銅賞=金沢市工、小松大谷、羽咋（石川）

審査員は次の皆さん（敬称略）。市原満（オーボエ奏者）▽久保義一（武蔵野音楽大学講師 トランペット奏者）▽高橋宏樹（作・編曲家）▽外崎三吉（埼玉県吹奏楽連盟常任理事）▽中村均一（日本大学芸術学部講師 サクソフォン奏者）▽藤井里佳（桐朋学園音楽大学講師 打楽器奏者）▽山本和邦（フィルハーモニックウィンズ浜松 テューバ奏者）

高校B、中学B、熱演を振り返る

全国の「支部大会」の中で、先陣を切る形となった北陸大会。B部門の出演人数の上限は30人だが、この日の舞台では高校、中学ともに豊かな響きが光った。（河原田慎一、法野朱美）

高校B部門の幕開けとなった曲は、不気味でうねるように進む魔物たちの行進だった。

敦賀（福井）の「秘儀Ⅳ〈行進〉」。強弱をたくみに描き分け、妖しい世界観を豊かなダイナミクスで表現して、銀賞を受けた。

同じ「秘儀Ⅳ」を演奏した富山北部（富山）も銀賞。音量がだんだん強くなり、テンポも速くなっていくところでも、音を美しく保った。密度の濃い名曲の聴き比べとなった。

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