静岡大など4団体が全国へ 東海吹奏楽コン大学、職場・一般の部
第78回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の大学の部と職場・一般の部が3日、津市の三重県文化会館であり、愛知、三重、岐阜、長野、静岡5県から計23団体が出場した。
審査の結果、大学の部は静岡大が、職場・一般の部はNisshin Wind Orchestra（愛知）が、最高賞の朝日新聞社賞を受賞。愛知教育大、白子ウインドシンフォニカ（三重）とともに、10月28、29日に宇都宮市で開かれる第71回全日本吹奏楽コンクールの東海代表に選ばれた。
結果は以下の通り。（演奏順、◎は東海代表）
大学
【金賞】朝日（岐阜）、◎静岡、◎愛知教育
【銀賞】信州（長野）、三重、中部（愛知）、静岡県立、名古屋商科
職場・一般
【金賞】◎Nisshin Wind Orchestra（愛知）、ウインドアンサンブル尾東（愛知）、◎白子ウインドシンフォニカ（三重）、東海市吹奏楽団（愛知）
【銀賞】浜松シャルールウインドシンフォニー、上田市民吹奏楽団（長野）、三重ユナイテッドウィンドオーケストラ、浜松交響吹奏楽団、サンク・エトワール名古屋、楽楽嬉音楽隊・岐阜、焼津市民吹奏楽団（静岡）、飯田市民吹奏楽団（長野）
【銅賞】ルロウブラスオルケスター（愛知）、OTANI WIND philharmonic orchestra（愛知）、岐阜ブラスオルケスター
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