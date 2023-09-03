静岡大など4団体が全国へ　東海吹奏楽コン大学、職場・一般の部

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金賞と朝日新聞社賞を受け、東海代表に選ばれた静岡大=2023年9月3日午後4時17分、津市の三重県文化会館、フォトライフ撮影
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　第78回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の大学の部と職場・一般の部が3日、津市の三重県文化会館であり、愛知、三重、岐阜、長野、静岡5県から計23団体が出場した。

　審査の結果、大学の部は静岡大が、職場・一般の部はNisshin　Wind　Orchestra（愛知）が、最高賞の朝日新聞社賞を受賞。愛知教育大、白子ウインドシンフォニカ（三重）とともに、10月28、29日に宇都宮市で開かれる第71回全日本吹奏楽コンクールの東海代表に選ばれた。

　結果は以下の通り。（演奏順、◎は東海代表）

大学

　【金賞】朝日（岐阜）、◎静岡、◎愛知教育

　【銀賞】信州（長野）、三重、中部（愛知）、静岡県立、名古屋商科

職場・一般

　【金賞】◎Nisshin　Wind　Orchestra（愛知）、ウインドアンサンブル尾東（愛知）、◎白子ウインドシンフォニカ（三重）、東海市吹奏楽団（愛知）

　【銀賞】浜松シャルールウインドシンフォニー、上田市民吹奏楽団（長野）、三重ユナイテッドウィンドオーケストラ、浜松交響吹奏楽団、サンク・エトワール名古屋、楽楽嬉音楽隊・岐阜、焼津市民吹奏楽団（静岡）、飯田市民吹奏楽団（長野）

　【銅賞】ルロウブラスオルケスター（愛知）、OTANI　WIND　philharmonic　orchestra（愛知）、岐阜ブラスオルケスター

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