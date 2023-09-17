国府台女子学院など6団体が全国へ　関東合唱コン中学校部門

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全国大会出場を決めた国府台女子学院=2023年9月17日、水戸市民会館、高山顕治撮影
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　第78回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）の中学校部門は17日、水戸市の水戸市民会館であり、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県の代表計36団体が出場した。

　審査の結果、同声は八千代松陰（千葉）、清泉女学院（神奈川）、国府台女子学院（千葉）、横浜市立大綱、混声は伊勢崎市立三（群馬）、さいたま市立宮原が、10月29日に高松市で開かれる第76回全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に決まった。中学校部門の最優秀賞にあたる関東支部長賞には、国府台女子学院（千葉）が輝いた。

　結果は次の通り。（演奏順、◎は関東代表）

中学同声

　【金賞】栄東（埼玉）、茨城キリスト教学園、◎八千代松陰（千葉）、◎清泉女学院（神奈川）、松戸市立河原塚（千葉）、◎国府台女子学院（千葉）、那須塩原市立三島（栃木）、◎横浜市立大綱、ふじみ野市立大井（埼玉）

　【銀賞】所沢市立向陽（埼玉）、新潟市立小針、大田原市立大田原（栃木）、新潟市立内野、新潟市立新津一、深谷市立幡羅（埼玉）

　【銅賞】山梨学院、山梨英和、川口市立西（埼玉）、宇都宮市立横川、牛久市立牛久一（茨城）、浜松市立都田、香取市立小見川（千葉）、高崎市立塚沢（群馬）

中学混声

　【金賞】横浜国大鎌倉、群馬大付、甲州市立塩山北（山梨）、春日部市立武里（埼玉）、◎伊勢崎市立三（群馬）、◎さいたま市立宮原

　【銀賞】上越教育大付（新潟）、牛久市立牛久一（茨城）

　【銅賞】所沢市立南陵（埼玉）、松戸市立一（千葉）、那須塩原市立黒磯（栃木）、那須塩原市立東那須野（栃木）、藤枝市立西益津（静岡）

全日本合唱コンクールをライブ配信

　全日本合唱コンクールは有料でライブ配信されます。詳細は、専用サイト（http://t.asahi.com/choasadigi23別ウインドウで開きます）で。

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