国府台女子学院など6団体が全国へ 関東合唱コン中学校部門
第78回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）の中学校部門は17日、水戸市の水戸市民会館であり、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県の代表計36団体が出場した。
審査の結果、同声は八千代松陰（千葉）、清泉女学院（神奈川）、国府台女子学院（千葉）、横浜市立大綱、混声は伊勢崎市立三（群馬）、さいたま市立宮原が、10月29日に高松市で開かれる第76回全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に決まった。中学校部門の最優秀賞にあたる関東支部長賞には、国府台女子学院（千葉）が輝いた。
結果は次の通り。（演奏順、◎は関東代表）
中学同声
【金賞】栄東（埼玉）、茨城キリスト教学園、◎八千代松陰（千葉）、◎清泉女学院（神奈川）、松戸市立河原塚（千葉）、◎国府台女子学院（千葉）、那須塩原市立三島（栃木）、◎横浜市立大綱、ふじみ野市立大井（埼玉）
【銀賞】所沢市立向陽（埼玉）、新潟市立小針、大田原市立大田原（栃木）、新潟市立内野、新潟市立新津一、深谷市立幡羅（埼玉）
【銅賞】山梨学院、山梨英和、川口市立西（埼玉）、宇都宮市立横川、牛久市立牛久一（茨城）、浜松市立都田、香取市立小見川（千葉）、高崎市立塚沢（群馬）
中学混声
【金賞】横浜国大鎌倉、群馬大付、甲州市立塩山北（山梨）、春日部市立武里（埼玉）、◎伊勢崎市立三（群馬）、◎さいたま市立宮原
【銀賞】上越教育大付（新潟）、牛久市立牛久一（茨城）
【銅賞】所沢市立南陵（埼玉）、松戸市立一（千葉）、那須塩原市立黒磯（栃木）、那須塩原市立東那須野（栃木）、藤枝市立西益津（静岡）
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