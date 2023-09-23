桜花学園高、仁愛女子高、岡崎高、名古屋大が全国へ 中部合唱コン
第76回中部合唱コンクール（全日本合唱連盟中部支部、三重県合唱連盟、朝日新聞社主催）が23日、三重県文化会館（津市）で始まった。高校部門のA（6～32人）とB（33人以上）、大学職場一般部門の大学ユースの部に長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重の7県の代表計21団体が出場した。
審査の結果、高校Aの桜花学園（愛知）、仁愛女子（福井）、高校Bの岡崎（愛知）、大学ユースの混声合唱団名古屋大学コール・グランツェの計4団体が全日本合唱コンクール全国大会の代表に決まった。全日本は高校が10月28日に高松市で、大学ユースは11月25日に新潟市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は中部代表）
高校A
【金賞】聖霊（愛知）、金城学院（愛知）、小諸（長野）、◎桜花学園（愛知）=三重県教育委員会教育長賞=、◎仁愛女子（福井）
【銀賞】砺波（富山）、恵那（岐阜）、愛知教育大付、四日市南（三重）
【銅賞】安城学園（愛知）、津東、小松市立（石川）
高校B
【金賞】暁（三重）、◎岡崎（愛知）=三重県教育委員会教育長賞
【銀賞】光ケ丘女子（愛知）、金沢泉丘
大学ユース
【金賞】◎混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ=津市長賞=、信州大学グリークラブ（長野）
【銀賞】興文混声合唱団（岐阜）
【銅賞】三重大学合唱団、富山大学医薬コーラス部
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