長野の2団体が全国へ 東海小学生バンド・ステージパフォーマンス
第27回東海小学生バンドフェスティバル（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）のステージパフォーマンス部門が23日、岐阜県土岐市の市文化プラザであり、長野、愛知、三重の3県から24団体が出場した。審査の結果、最優秀の団体に贈られる朝日新聞社賞に輝いた小諸市立野岸（長野）と、長野市立昭和が、11月18日に大阪城ホールで開かれる全国大会の東海代表に選ばれた。
結果は次の通り。（出演順、◎は東海代表）
《金賞》松本市立開智（長野）、松本市立鎌田（長野）、御代田町立御代田北（長野）、◎小諸市立野岸（長野）、岡崎市立竜美丘（愛知）、上田市立西内（長野）、◎長野市立昭和
《銀賞》松本市立菅野（長野）、坂城合同金管バンド（長野）、東御市立田中（長野）、小諸市立東（長野）、松本市立源池（長野）、上田市立南（長野）、佐久市立浅科（長野）、松本市立開明（長野）、安曇野市立堀金（長野）、松本市立島内（長野）、松本市立田川（長野）
《銅賞》安曇野市立豊科南（長野）、御代田町立御代田南（長野）、阿久比町立東部（愛知）、鈴鹿市立神戸・玉垣（三重）、松本市立梓川（長野）、松本市立寿（長野）
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