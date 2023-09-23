山崎直純、加藤高志、長原智、森直由

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第78回関西合唱コンクール（関西合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学校、高校部門が23日、兵庫県西宮市の県立芸術文化センターKOBELCO大ホールで開かれた。近畿2府4県の代表が出場し、美しい歌声を披露した。

審査の結果、金賞受賞校の中から中学校混声（6人以上）で大阪市立都島（大阪）、中学校同声（6人以上）で大阪市立文の里、同市立阪南（以上大阪）、武庫川女子大学付属（兵庫）、高校A（6～32人）で武庫川女子大学付属（兵庫）、畝傍（奈良）、高校B（33人以上）で西城陽（京都）がそれぞれ関西代表に選ばれ、全国大会に出場する。

中学校、高校部門の最優秀の学校に贈られる関西合唱連盟理事長賞には大阪市立文の里と西城陽が選ばれた。また、関西の合唱に貢献した個人や団体を表彰する長井賞が、全国大会で3大会連続の金賞を獲得した畝傍に贈られた。

全国大会は10月28日に高校部門、29日に中学校部門が高松市で開かれる。

結果は次の通り。（◎は関西代表）

【中学混声】金賞=◎大阪市立都島、堺市立浜寺南（以上大阪）▽銀賞=大阪市立夕陽丘（大阪）▽銅賞=日野町立日野（滋賀）、姫路市立灘（兵庫、コロナのため音源審査）

【中学同声】金賞=◎大阪市立文の里、◎大阪市立阪南（以上大阪）、◎武庫川女子大学付属、神戸大学付属中等教育学校前期課程、甲南女子（以上兵庫）、和歌山市立日進（和歌山）▽銀賞=神戸市立長坂、同市立鷹匠、姫路市立広嶺（以上兵庫）、香芝市立香芝東（奈良）、大阪市立大淀（大阪）、京田辺市立大住（京都）▽銅賞=香芝市立香芝、広陵町立広陵（以上奈良）、京都聖母学院（京都）

【高校A】金賞=◎武庫川女子大学付属（兵庫）、◎畝傍（奈良）、大阪信愛学院中・高（大阪）、桐蔭中・高（和歌山）、京都女子（京都）▽銀賞=郡山（奈良）、清教学園（大阪）、親和女子、甲南女子（以上兵庫）▽銅賞=八鹿（兵庫）、膳所（滋賀）

【高校B】金賞=◎西城陽（京都）、四天王寺（大阪）、神戸、長田（以上兵庫）▽銀賞=神戸大学付属中等教育学校後期課程（兵庫）

会場では 響くハーモニー、表彰式の歓声

兵庫県西宮市の県立芸術文化センターKOBELCO大ホールで開かれた関西合唱コンクール。会場には美しいハーモニーが響き渡り、各校の演奏が終わると、大きな拍手に包まれた。表彰式では全国大会への代表校が読み上げられるたび、客席の生徒たちから歓声が上がった。

3年連続で代表に選ばれた大…