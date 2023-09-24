富山・出町中や名古屋・滝ノ水中など8団体が全国へ 中部合唱コン
第76回中部合唱コンクール（全日本合唱連盟中部支部、三重県合唱連盟、朝日新聞社主催）の2日目は24日、津市の三重県文化会館で中学校部門の混声、同声、大学職場一般部門の室内、同声、混声の各部があり、7県の代表計35団体が出場した。
審査の結果、中学校は混声の部の名古屋市立高針台と名古屋市立滝ノ水、同声の部の伊勢市立五十鈴（三重）と砺波市立出町（富山）、大学職場一般は室内のエシュコル（愛知）、同声のVOCI BRILLANTI（愛知）、混声のヴォーカルアンサンブル《EST》（三重）と岡崎混声合唱団（愛知）が、全日本合唱コンクール全国大会の代表に決まった。2日間を通じ、最優秀団体に贈られる全日本合唱連盟理事長賞には中学校同声の砺波市立出町（富山）が選ばれた。
全国大会は中学校が10月29日に高松市で、大学職場一般は11月25、26日に新潟市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は中部代表）
中学校・混声
【金賞】◎名古屋市立高針台、◎名古屋市立滝ノ水=津市教育委員会教育長賞
【銀賞】名古屋市立志賀
【銅賞】箕輪町立箕輪（長野）
中学校・同声
【金賞】福井市明道、名古屋市立桜山、◎伊勢市立五十鈴（三重）、◎砺波市立出町（富山）=全日本合唱連盟理事長賞・津市教育委員会教育長賞
【銀賞】長野市立桜ケ岡、暁（三重）、大垣市立星和・同市立西（岐阜）、岡崎市立六ツ美北（愛知）
【銅賞】岡崎市立矢作北（愛知）、白山市立松任（石川）、鯖江市中央（福井）、金沢市立野田
大学職場一般・室内
【金賞】◎エシュコル（愛知）=三重県知事賞
【銀賞】アンサンブル サンベリーナ となみ（富山）、Ensemble Spicy（愛知）、岐阜高校音楽部OB混声合唱団（岐阜）
【銅賞】女声アンサンブルTONICA（石川）、Irischor Mie（三重）、コーロ・カンパーニャ（長野）
大学職場一般・同声
【金賞】◎VOCI BRILLANTI（愛知）=三重県知事賞
【銀賞】A Small Cedar Choir（富山）、女声合唱Luce（三重）、松任女声合唱団すずかけ（石川）
【銅賞】男声合唱団 響（愛知）、女声合唱団pure harmony（岐阜）、SUONO・CONBRIO（長野）
大学職場一般・混声
【金賞】◎ヴォーカルアンサンブル《EST》（三重）=三重県知事賞、合唱団うぃろう（愛知）、◎岡崎混声合唱団（愛知）
【銀賞】べーレンコール（長野）
【銅賞】コールONE（岐阜）
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