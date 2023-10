[PR]

Re:Ron連載「小林啓倫のテックのジレンマ」第4回

技術日日新(技術、日々新た)

追随難如影(追随難しく影の如し)

社会全変容(社会全て変容し)

我恐成長物(我、長物成るを恐れる)

これは私がつくった漢文で、「技術の進歩があまりにも速いために、自分が無用の長物になってしまうのではないか」という恐れをうたっている。いわゆる「五言絶句」の形式で、一句五言、四句から構成されている詩だ。筆者は高校時代から漢文の魅力にとりつかれ、いまでもこのように、折々の気持ちを詩で表現している――。

と言いたいところだが、実は漢文として文法的に正しいか、また意味が通る文章になっているか、まったく自信がない。間違っていないことを確認したのは、この詩が「五言絶句」の形式になっているという点だけである。漢文も古文もテストでは散々だった。

それでも、偽物とはいえこんな「漢詩風文章」が書けたのは、話題の生成AI「ChatGPT(チャットGTP)」の力を借りたからだ。

入力したのは書きたい文章の意味と、漢文のスタイルだけ。それだけで瞬時に、それっぽい漢詩が生成された。漢文の知識がほぼゼロの筆者にとっては、満足のいく出来栄えだ。

ドラマの重厚感を増した漢文

なぜ、急に漢詩を書きたいなどと思ったのか。それは、この夏、TBS系の「日曜劇場」枠で放送されて人気を集めたドラマ「VIVANT」(ヴィヴァン)の影響である。

堺雅人さん主演のこのドラマは、テロリストと日本の公安、そして自衛隊の裏組織「別班」の戦いを描くという内容で、シリアスな展開が話題を呼んだ。そのなかで、堺さん演じる主人公の乃木憂助が、他人に向かって漢文を告げるシーンが何度か登場する。物語の流れに関係するため解説は控えるが、頭脳明晰(めいせき)な主人公がクールに漢文を詠む姿は、ドラマの重厚感を増すのに十分な演出だった。

そこで筆者も、と思って実験してみたのが前述の結果だ。VIVANTに影響されてまねするなんてかっこ悪い? ならばシェークスピア風の英詩にするというのはどうだろうか、こんな風に。

In daily stride, technology doth advance,(テクノロジーは日進月歩、)

’Tis hard to keep pace, like shadow’s dance.(影のダンスのように、歩調を合わせるのは難しい)

Society entire, undergoes transformation,(社会全体が変容していく、)

Lest I become but a relic, void of station.(私がただの遺物になってしまいませんように)

生成AIの価値を上げる新たな取り組み

くだらないお遊びに付き合わせてしまったが、古典的な表現を挟むことで文章全体の格調を上げるというのは、洋の東西を問わず多用されているテクニックだ。ならばAIにもそれを覚え込ませ、詩的な表現ができるようにすれば、より生成AIの価値が上がるのではないか――いまそんな取り組みが進んでいる。

米国のビジネス誌Forbe…