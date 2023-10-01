聖ウルスラ学院英智、多賀城などが全国へ バンド・マーチング東北
第42回全日本小学生バンドフェスティバルと第36回全日本マーチングコンテストの東北大会（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が1日、青森市のマエダアリーナで開かれた。東北6県から計39団体が出場した。
審査の結果、小学生バンドはいわき市立の錦と平三（福島）、山形市立滝山、滝沢市立鵜飼（岩手）が、マーチングの中学生の部は仙台市立東仙台と田村市立船引（福島）が、高校生以上の部は宮城県の聖ウルスラ学院英智と多賀城が、11月18、19日に大阪市の大阪城ホールで開かれる全国大会の東北代表に選ばれた。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）
小学生バンド
【金賞】山形市立千歳、◎いわき市立錦（福島）、八戸市立柏崎（青森）、◎山形市立滝山、◎滝沢市立鵜飼（岩手）、福島市立平野、加美町立広原（宮城）、二戸市立石切所（岩手）、◎いわき市立平三（福島）
【銀賞】平川市立猿賀（青森）、仙台市立北仙台、仙台市立向陽台、仙台市立原町、太田ジュニアマーチングバンド“Sprout”（秋田）、下北Jr.ウインドオーケストラ（青森）、西郷村立小田倉（福島）、八戸城北スクールバンド（青森）、涌谷町立涌谷一（宮城）、南相馬市立原町三（福島）、城東小ブラスバンド（青森）、新城ジュニア吹奏楽団（青森）、大鰐町立大鰐（青森）、白鷗吹奏楽愛好会（青森）
マーチング・ビギナー
【銀賞】福島県立船引高
マーチング・中学生
【金賞】◎仙台市立東仙台、仙台市立錦ケ丘、◎田村市立船引（福島）
【銀賞】大和町立大和（宮城）
【銅賞】秋田市立河辺
マーチング・高校生以上
【金賞】常盤木学園（宮城）、◎聖ウルスラ学院英智（宮城）、帝京安積（福島）、仙台向山、◎多賀城（宮城）
【銀賞】盛岡市立、鶴岡東（山形）、仙台青陵中等教育
【銅賞】大館国際中・高（秋田）、弘前学院聖愛中高（青森）
全日本マーチングなどをライブ配信
小学生バンドフェスティバルとマーチングコンテストの全国大会は有料でライブ配信されます。詳細は、専用サイト（http://t.asahi.com/asadigi23）で。
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